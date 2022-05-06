İzmir Büyükşehir’e mason damgası

Masonlar bugüne kadar en çok gizem atfedilen topluluklardan biridir. Hatta bazıları dünyada ne oluyorsa arkasında masonların parmağı olduğu yönünde bir zihin işleyiş yapısına sahiptir. Haklarında birçok komplo teorisi ortaya atılırken Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası kanunlar çerçevesinde kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. Derneğin Alsancak'taki "İzmir Vadisi" binası yıkılıp yeniden inşa edildi ve geçtiğimiz aylarda faaliyetlerine tekrar başladı. Masonlar, İzmir'de özellikle iş dünyası içinde oldukça örgütlü bir yapıya sahip. Avukat, öğretim üyeliği gibi etkili birçok meslek kolundan da masonlar bulunuyor. Size bu çerçevede masonların İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yönetiminde nasıl etkin olduğunu anlatacağım.

SOYER DE MASON ÇIKMIŞTI

Biliyorsunuz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Mart 2019'daki yerel seçim öncesi bir mason locasında geleneksel kıyafetlerle çekilmiş bir fotoğrafı ortaya çıkmış ve bu büyük ses getirmişti. Soyer bugüne kadar masonlukla ilgili hiçbir açıklama yapmadı. Şimdi bana da vefat eden bir masonun terekesi olarak bir sahafa satıldığı belirtilen bir katalog ve bazı fotoğraflar ulaştı. Katalog, İzmir'de 2003 yılında kurulan Özveri Muhterem Locası'nın 10. kuruluş yılı için 2013'te hazırlanmış. Oradaki fotoğrafları incelerken Büyükşehir'deki mason yapılanmasının sadece Soyer'den ibaret olmadığını fark ettim. Örneğin İzmir Metro A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sönmez Alev'in geleneksel mason kıyafeti ile fotoğrafları

var.

Yine katalogda fotoğraflarına yer verilen loca etkinliklerinde belediyeye ait Grand Plaza şirketinin Genel Müdürü Hasan İkat da bol bol boy gösteriyor. İkat, Özveri Locası'ndan mı bilmiyorum ama katalogda fotoğrafları var. Ayrıca katalog dışından gelen fotoğraflar arasında Soyer'in Büyükşehir'de Milli Bayramlar Kutlama Komitesi Başkanı yaptığı ve aynı zamanda Milli Kütüphane Vakfı Başkanlığı'nı da yürüten CHP'li Meclis üyesi Ulvi Puğ'un da bir mason etkinliğinde oluşturulan koroyla birlikte marş söylerken fotoğrafı da bulunuyor.

KİM GELSE ONLAR KALIYOR

Sönmez Alev, merhum Başkan Ahmet Piriştina döneminden bu yana İzmir Metro yönetiminde çok etkin konumda. Kim gelse ondan vazgeçemiyor ve görevine devam ettiriyor. Hasan İkat da Grand Plaza'nın 2011 yılından bu yana genel müdürü. Biz 2011'den bu yana Grand Plaza'nın Hasan İkat yönetiminde 100 milyon liradan fazla zarar ettiğini birkaç kez manşet yaptık. CHP'li Meclis Üyesi Ulvi Puğ da Milli Bayramlar Komitesi Başkanı olmanın yanı sıra İZDENİZ'de de yönetim kurulu üyesi. Bu 3 isim sadece benim gördüklerim. Diğer üst düzey yöneticiler arasında mason olan kişiler olduğu da söyleniyor. Kataloğu incelemeye devam ediyorum. Dikkat çekici detaylar gördüğümde sizlere de aktaracağım.

İŞTE ÖZVERİ LOCASI KURUCULARI

Özveri Locası'nın 10. yıl kataloğunda kurucuların ve yapılan etkinliklere katılanların fotoğrafları yer alıyor. Kuruluş beratının üzerinde 'kurucu üyeler' olarak Teoman Gürgan, Cem Beşerler, Mehmet Başev, Saffet Oktay, Murat Çim, Enis Sener, Yavuz Gönenç, Mustafa Doğan, Tamer Gediz, Haluk Akbaşlı, Kayhan Moral, Serdar Çolpan, Ahmet Gönenç, Baha Akçakal, Erdoğan Baydar, Tunç Kabaklıoğlu, Üzeyir Günenç, Cener Altınyay, Cengiz Yesügey, Şevki Demircan, Metin Aybar, Nuri Çağıral, İlker Katiç, Süleyman Özseyhan, Yavuz Böke, Ali Cenk Eytemiz, Orhan Babayiğit, Murat Seyirden, Tunfan Tunç, İbrahim Öcal, Ali Kavur, Vedat Hanımoğlu'nun isimleri yazıyor. Teoman Gürgan ve Murat Çim için 'Pek Muhterem', Cem Başerler ve Mehmet Başev için de 'muhterem' sıfatı kullanılıyor.

ERHAN GÜLENÇ