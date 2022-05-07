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Haberler İzmir Çalışanın sattığı içki için kesilen ceza iptal

Çalışanın sattığı içki için kesilen ceza iptal

7.5.2022

Çalışanın sattığı içki için kesilen ceza iptal

İZMİR 3'üncü Sulh Ceza Hakimliği, saat 22.00'den sonra içki satışı yapıldığı iddia edilen bayinin işletmecisine kesilen 96 bin 594 TL'lik para cezasını, usul ve yasaya uygun olmadığı gerekçesiyle iptal etti. Kararda, işletme sahibi B.S'nin içki satışı yapıldığı sırada iş yerinde bulunmadığı, bu nedenle çalışanı C.O.K'nin alkollü içecek sattığını bilebilecek durumda olmadığı ve onu azmettirdiğine yönelik herhangi bir delilin mevcut olmadığı belirtildi. B.S'nin avukatı Filiz Tuğçe Ayrancı İplikçi, mahkemenin kararını olumlu karşıladıklarını belirtip, emsal olabileceğini söyledi.

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