SON DAKİKA: İzmir'de yangın paniği: İş yeri alev alev yandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karabağlar ilçesinde hurda süngerlerin bulunduğu depoda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Karabağlar Sanayi Sitesi 644. Sokak'taki iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yanıcı maddeler nedeniyle kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
İzmir'in Buca ilçesinde sünger deposu olarak da kullanılan eski süngerlerin işlendiği 3 katlı binada çıkan yangın, itfaiyenin 1,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Binada büyük çaplı hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.