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İzmir'de ilginç olay! Mahkemeden gizli kamera kararı

İzmir'de yaşayan H.K., ziynet eşyalarının devamlı azaldığını fark etti. Evine gelen temizlikçiden şüphelendi. Gizli kamera kuryama karar veren H.K. görüntüleri izlediğinde gerçeği öğrendi. Görüntülerde Ş.M.'nin şifonyerin çekmecesinde duran cüzdanı karıştırdığını gördü. Elindeki görüntülerle şikayetçi oldu, yerel mahekem gizli kamera ile elde edilen görüntünün delil sayılamayacağına hükmetti. Dosyada Yargıtay son sözü söyledi. Mahkeme hak ve menfaatleri korumak amacıyla kurulan kamera görüntülerinin delil olarak kullanılabileceğine karar verdi. İşte ilginç olayın detayları...