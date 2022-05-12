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Haberler İzmir Bonomo’nun çiftliği

Bonomo’nun çiftliği

Kemalpaşa’da yaşayan, şarkıcı Can Bonomo’nun ablası Funda Bonomo, çoğu engelli, kimsesiz ve yasak ırk olan 165 köpek ile 5 kediye sahip çıktı. Bonomo, “Onları sevmek görevimiz” diyor

12.5.2022

Bonomo’nun çiftliği

İzmir'de 8 yıl önce barınaktan çıkardığı hasta köpek ve yavrularının yüklü miktardaki tedavi masraflarını ödeyebilmek için ikinci el eşyalarını sosyal medya üzerinden açık artırma ile satan şarkıcı Can Bonomo'nın ablası Funda Bonomo (40), hayvan dostlarıyla kaldığı evini Kemalpaşa'ya taşıyarak 2,5 dönüm büyüklüğünde çiftlikte birlikte yaşamaya başladı.

165 köpek ve 5 kedisi bulunan Bonomo, 8 yıl önce de Hayvanlar İçin Projeler Derneği'ni (HİPDER) kurdu.

Bonomo, derneğin masraflarını çıkarabilmek için hediyelik eşya satışı yaptıklarını söyledi.

'HEPSİ SAĞLIKLI VE MUTLU'
HAYVANLARLA mutlu yaşam sürdüğünü anlatan Funda Bonomo, "Kurtardığımız ve sokakta yaşayamayacak durumda olan sokak hayvanlarını barındırmaya çalışıyoruz. Her biri de zamanında ya araba çarpmış ya evden atılıp sokakta hastalanmış, aç kalmış, şiddet görmüş ya da yasaklı ırk olan canlarımız. Şu an hepsi olabildiğince sağlıklı ve mutlu. Onları doyurmak, sevmek de bizim hayattaki görevimiz" diye konuştu.

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