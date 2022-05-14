Savcı ‘haksız tahrik’ dedi

İZMİR'DE dövmeci dükkanında uyuşturucu madde satmakla suçladıkları Mehmet Can Turan'ın işyerinin önünde çıkan silahlı çatışmada, kardeşler Nusret ile Ferhat Solaker'in yaralanması, Erdal Solaker'in de ölümü ile sonuçlanan olayla ilgili iddianame hazırlandı.

TUTUKLU sanık Mehmet Can Turan her ne kadar kendisini savunma gerekçesi ile ateş ettiğini belirtse de olayın meşru müdafaa olmayıp, haksız tahrik altında işlendiğinin değerlendirildiğine dikkat çeken savcı, Turan'ın 'kasten öldürme' ve 'silahla kasten yaralama' suçlarından 12 yıl hapis cezasıyla yargılanmasını talep etti.

TÜFEKLE GELDİLER

SAVCI, 'kasten yaralamaya teşebbüs', 'mala zarar verme' ve 'hakaret' suçlarından Ferhat Solaker'in 3 yıla kadar, ağabeyi Nusret Solaker'in de 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talebinde de bulundu.

OLAY, geçen yıl 19 Mayıs'ta Konak Altıntaş Mahallesi 341 Sokak'ta meydana gelmişti. Manav dükkanı işleten 39 yaşındaki Nusret Solaker yanına aldığı kardeşleri Erdal (34) ve Ferhat (31) ile birlikte ellerinde pompalı tüfeklerle, dövmeci dükkanında uyuşturucu madde sattığını öne sürdükleri Mehmet Can Turan'ın işyerine gitmiş, taşla camını kırmış ve silahlı çatışma çıkmıştı. Çatışmada Nusret ile Ferhat Solaker yaralanmış, Erdal Solaker ise hayatını kaybetmişti.

'KENDİNİ KORUMAKTAN BAŞKA BİR ŞANSI YOKTU'

AVUKAT Abdi Yaşar, Solaker kardeşlerin, müvekkili Mehmet Can Turan'ın işyerine silahla saldırdıklarına dikkat çekerek, "Karşı taraf müvekkilime kendisini koruması dışında bir alternatif bırakmamıştır. Burada 'Haksız tahrik'in değil, 'Meşru savunma'nın uygulanması gerekir. Müvekkilimin bakmakla yükümlü olduğu iki çocuğu vardır. Türk adaletine güvenmekle birlikte, kamu vicdanı adına müvekkilimin serbest kalmasını istiyoruz" dedi.

METİN BURMALI