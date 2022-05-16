Bu plajda engel yok

Urla'nın Altınköy Plajı'nda "BIZIMORA" ismi verilen tesiste her şey engellilerin kullanımına göre hazırlandı. Engelli vatandaşların hiçbir zorluk yaşamadan deniz keyfi yaşayabileceği tesisin açılış törenine, Türkiye Otizm Federasyonu Başkanı Veysel Şahin, Otizm Dernekleri Federasyon Başkanı Ergin Güngör, Urla Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bilal Tok'un da aralarında olduğu çok sayıda davetli katıldı.

VEKİLLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Tüm insanlar gibi engellilerin de deniz kenarında ve yeşil alanlarda olmaya ihtiyacı ve hakkı olduğunu vurgulayan Veysel Şahin, Federasyon bünyesinde kurdukları şirket üzerinden alanı kiraladıklarını ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan plaj için komisyon raporu ile özel izin aldıklarını söyledi. Urla Belediyesinin de tesis için ruhsat verdiğini aktaran Şahin, "Yaklaşık 16 ay önce TBMM'de ziyaret ettiğim milletvekillerimiz Hamza Dağ, Kemal Çelik ve Cemal Bekle ile Urla Kaymakamımız Murtaza Dayanç Bey, başlangıçtan bugüne hiçbir siyaset gütmeden çocuklarımız için yapacağımız bu projede büyük destek oldular" dedi.