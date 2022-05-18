Koyun leşi cinayeti

İzmir Tire'de, iki komşunun kokan koyun leşi yüzünden çıkan tartışması cinayetle bitti. Derebaşı köyünde, İbrahim Ö. (59) kendisine küfür ettiği gerekçesiyle komşusu Turgay Yuvalı'yı (39) av tüfeğiyle başından vurarak öldürdü. Olay önceki gece 21.00'de yaşandı.

İddiaya göre, cinayet zanlısı İbrahim Ö. sabah saatlerinde köydeki evinin arka bahçesine atılan koyun leşinden komşusu Turgay Yuvalı'yı sorumlu tuttu. Gün içinde sıcak havanın etkisiyle çevreye kötü kokular saçan koyun leşini köyün köpekleri parçaladı.

Bunun üzerine İbrahim Ö. komşusu Turgay Yuvalı'yı leşi kaldırması için uyardı.

GÖZALTINA ALINDI

Taraflar arasında önce sözlü tartışma yaşandı. Alevlenen ağız kavgası küfürleşmeye varınca, İbrahim Ö. kendine ait av tüfeğiyle yakın mesafeden komşusu Yuvalı'ya bir el ateş etti. Başından ağır yaralanan Yuvalı kanlar içinde yere yığıldı. Talihsiz adam, ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne götürülürken yolda hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen İbrahim Ö. ise Tire jandarması tarafından gözaltına alındı. NADİR UYSAL