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Haberler İzmir İzmir'de sokak ortasındaki cinayetin sebebi ortaya çıktı

İzmir'de sokak ortasındaki cinayetin sebebi ortaya çıktı

İzmir Bayraklı'dan meydan gelen olayda 43 yaşındaki Zülküf Bayram, sokak ortasında kurşunların hedefi olmuş göğüs ve sırt bölgesinden vurularak öldürülmüştü. Bayram'ın, 35 yaşındaki K.T. tarafından, yaşanan borç tartışmasında vurularak öldürüldüğü belirlendi.

DHA

20.05.2022, 18:57 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022, 18:58

İzmir’de sokak ortasındaki cinayetin sebebi ortaya çıktı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde Zülküf Bayram'ı (43) tabancayla öldüren K.T. (35) yakalandı. Soruşturmada Bayram'ın borcunu ödemediği için uyardığı K.T. tarafından çıkan tartışmada silahla vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Çay Mahallesi 2019 Sokak'ta meydana geldi. Sokak silah sesleri duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, şüpheli K.T.'nın, Zülküf Bayram ve M.E.'yi (26) tabanca ile vurduğu bilgisini edindi.

Olayda ağır yaralanan Zülküf Bayram özel araçla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, M.E. ise ambulansla Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğüs ve sırt bölgesine isabet eden kurşunlarla vurulan Zülküf Bayram, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bayram'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ayağından yaralanan M.E. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

ALACAĞI VARMIŞ
Olayın ardından kaçan şüpheli K.T., bugün polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan K.T.'nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Soruşturmada Bayram'ın borcunu ödemediği için uyardığı K.T. tarafından çıkan tartışmada silahla vurularak yaşamını yitirdiği belirlendi.

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