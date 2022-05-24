Ayasuluk’un iskeletleri DNA ile tanımlanacak

İZMİR'İN Selçuk ilçesinde bulunan Ayasuluk Tepesi'ndeki Saint Jean Kilisesi kazılarında bulunan 6 insan iskeleti, bölgenin 800 yıl önceki demografik yapısının anlaşılması için DNA incelemesine tabi tutulacak. 6 insan iskeleti, bölgeye geçen yıl kurulan mobil Antik DNA Araştırma Merkezi'nde (ADAM) incelemeye alınacak. Temmuz ayında başlayacak çalışma sonunda, Orta Çağ'da Ayasuluk'ta yaşayanların nüfus, köken ve hastalıklarına ilişkin verilere ulaşılması hedefleniyor.

Kazı Başkanı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Mimaroğlu, araştırmaların Anadolu insanının kökenine dair önemli veriler sunacağını da söyleyerek, "Alanda bulunan gömüler Hristiyan olduğunu düşündüğümüz ya da daha önce paganizm dönemine ait olduğunu düşündüğümüz iskeletler olmasına rağmen Anadolu insanının kökenine dair veriler aslında burada ortaya çıkacak" dedi.