Haberler İzmir Meteoroloji'den Ege'ye sıcaklık uyarısı: 35 dereceyi geçecek

Meteoroloji'den Ege'ye sıcaklık uyarısı: 35 dereceyi geçecek

Meteoroloji'den Ege Bölgesi için sıcaklık uyarısı paylaşıldı. 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan tahmine göre Ege'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Sıcaklıkların İzmir'de 37 dereceyi bulması bekleniyor.