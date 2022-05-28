Öğretmeni uyardı, pencereden atladı!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan Seniha Mayda Ortaokulu'nda akıl almaz bir olay meydana geldi. Okulun 8.sınıf öğrencilerinden C.H, kız arkadaşıyla ilgili bir tartışma nedeniyle okul müdür yardımcısı tarafından odasına çağırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Odada öğretmeninin konuyla ilgili sorduğu sorulara cevap vermeyen C.H, ilgisiz davranışlarda bulundu. Müdür yardımcısının uyarı ve telkinlerde bulunduğu 13 yaşındaki öğrenci, bir anda pencereye doğru koştu ve müdür yardımcısının şaşkın bakışları arasında kendisini birinci kattan aşağıya bıraktı. Okul yönetimi durumu 112 Acil Servis'e bildirdi.

Okula kısa sürede polis sağlık ekipleri sevk edilirken, C.H. ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Ortaokul öğrencisi C.H'nin hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilirken, pencereden neden atladığı ise öğrenilemedi. Polis ekipleri ve okul yönetimi yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı. FATİH ŞENDİL