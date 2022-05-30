Karabağlar’da TOKİ’ye karşı çıkan CHP’li başkana isyan: Bizim niye evimiz yok!

Karabağlar ilçesi Uzundere Mahallesi'nde bulunan ve belediye tarafından bir bölümü İzmir Demokrasi Üniversitesi'ne tahsis edilen alan, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) 2019 yılında konut yapılmak istendi ancak iddiaya göre Karabağlar Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Selvitopu buna karşı çıktı. Kampüs alanı içerisine yapılacak olan TOKİ konutlarının planları iptal edilirken, CHP'li Selvitopu arazinin tamamının üniversiteye ayrılmasını istedi. O dönem TOKİ'ye ait olan 80 hektarlık alanın tamamına konut yapılacakken, AK Partili ve CHP'li meclis üyelerinin kararı ile 35 hektarlık bir alana üniversite yapılmasının talep edildiğini hatırlatan vatandaşlar, sonradan CHP'li Selvitopu ve milletvekillerinin çark ederek konut yapımına karşı kampanya başlattıklarını ve sürekli mahkemeye çeşitli itirazlarda bulunduğunu öne sürdü.





SELVİTOPU'NA ÇAĞRI

Konak YKM binası önünde seslerini duyurmak için toplanan Karabağlar TOKİ hak sahipleri, CHP'li Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'na tepki gösterip, çağrıda bulundu. CHP'li Selvitopu'nun planlara sürekli itiraz edip, mahkeme yoluyla süreci durdurmaya çalıştığını iddia eden vatandaşlar, kurada isimleri çıkan ve TOKİ'den kira öder gibi ev sahibi olma hayali kuran dar gelirli, engelli, şehit ve gazi yakını ailelerin 2019 yılından beri mağdur olduğunu dile getirdi. TOKİ hak sahipleri adına konuşan Alişan İnal, "Bizlerin umutları ile oynamayın, bizi daha fazla mağdur etmeyin. Kura çekileli tam 3,5 yıl oldu. Bornova'da depremzedeler için yapılan TOKİ evleri 1,5 yılda bitti. Seferihisar, Aliağa ve Kemalpaşa'daki TOKİ projeleri bitme noktasına geldi ancak bizim projede tek bir kazma dahi vurulmadı. Başkan Selvitopu 'Karabağlar'ın konuta ihtiyacı yok' gibi sebepler söylüyor ve kentsel dönüşüme dikkat çekiyor. Ya başkan konut ihtiyacı yoksa bizim niye hala evimiz yok? Bizim kentsel dönüşüme verecek evimiz ya da arsamız mı var? Biz bu proje dışında kesinle ev sahibi olamayız çünkü hepimiz dar gelirliyiz. Bize yapılan tamamen siyasi" diye konuştu.

METİN BURMALI