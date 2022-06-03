Kaçak yalıya göz yuman yetkililere soruşturma

İZMİR Bayraklı'da kaçak düğünlerin yapıldığı 142 yıllık tarihi Saime Sultan Yalısı Yeni Asır yaptığı haberlerle gündem olmuş, işletmecilerin izinsiz kurduğu ahşap platformlar yıkılmıştı. Mühür fekki yapılan ruhsatsız işletmede su bile satılması yasakken, içkili düğün organizasyonları yapılmaya devam ediyor.

MİLYONLARCA LİRA BORCU VAR

8 kez yıkım kararı çıkan ancak bugüne kadar göstermelik yıkımların yapıldığı yalıda yeni bir gelişme yaşandı. Bayraklı Belediye yıkım kararlarını bugüne kadar tam olarak uygulamazken, yaşanan bu kanun dışı durum yargıya taşındı.

Kadri Pordoğan

Yıkım kararlarını uygulamayan Bayraklı Belediyesi Yapı Kontrol eski Müdürü Özgür Coşkun, Fen İşleri eski Müdür Vekilleri Gökalp Işın, İlker Yaman ve Yusuf Açıkgöz, eski Yıkım Birim Amirleri Berat Eruğuz ile Muammer Ahmet Erhan Ulusan hakkında İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi tarafından soruşturma izni verildi.

Karar Bayraklı Kaymakamlığı'na gönderildi. Öte yandan, mühürlü yalının sahibi Kadri Pordoğan'ın 2012'den beri işgal ettiği kıyı şeridindeki alan ile ilgili ecrimisil ödemediği, devlete de milyonlarca lira borçlandığı anlaşıldı. Pordoğan'ın İzmir'de yaşamasına karşın, tebligat adresi olarak Almanya'yı gösterdiği için tebligatların yapılamadığı öğrenildi. ■ NİDA ALADAĞ