Embiya Çavuş son yolculuğuna uğurlandı

İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) kurucu üyelerinden olan Embiya Çavuş (96) için Gaziosmanpaşa Camisi'nde tören düzenlendi.

Türk Dünyası Kültür ve İnsan Hakları Derneği Başkanı Celal Öcal, törende, Embiya Çavuş'un, Türk düşmanlığı politikalarının uygulandığı dönemde Bulgaristan'da ağır cezalarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

"Balkanlar'da Türk varlığını korumak" ve "Türkiye lehine casusluk yapmak" suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan Embiya Çavuş'un 16 yıl Bulgaristan'daki hapishanelerde kaldığını belirten Öcal, "İnsanlık dışı uygulamaları anlattığı resim koleksiyonu birçok yerde sergilendi. Resim sanatında ilgi alanını Türk dünyasının yaşadığı insan hakları ihlallerine yoğunlaşarak genişletti." dedi.

Eski İzmir Valiliği Türk Dünyası Hizmetleri Koordinatörü Fadıl Ünal, Türk dünyasının bir kahramanını kaybettiğini dile getirdi.

BAL-GÖÇ Genel Başkanı Abdurrahim Nursoy da Embiya Çavuş'un ismini gönüllerinde yaşatacaklarını ifade etti.

Embiya Çavuş'un kızı İdil Çavuş, babasının sadece Türkler için değil tüm dünya barışı için önemli bir isim olduğunu belirterek, "Babam tüm dünyaya, canlılara saygı gösteren biriydi. Herkese sonuna kadar saygı duymamızı, herkesi sevmemizi ve hayatta iz bırakmamızı isterdi. Hayatı çok seven biriydi." diye konuştu.

Törene, Embiya Çavuş'un eşi Hanife Çavuş, aile yakınları ve BAL-GÖÇ üyeleri katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Çavuş'un cenazesi Görece Mezarlığı'nda defnedildi.

- EMBİYA ÇAVUŞ KİMDİR?

Bulgaristan'ın Şumnu kenti Mahmuzlu köyünde 1926'da dünyaya gelen Embiya Çavuş, 1945'te 5 arkadaşıyla Bulgaristan Türklerinin Varlığını Benliğini Koruma Teşkilatını kurdu. 1948 yılında teşkilat kurmaktan, casusluktan ve suikast girişiminde bulunmaktan ölüm cezasına çarptırıldı.

Embiya Çavuş, 1949–1956 yıllarında "ölüm kampı" olarak anılan Belene'de tutuldu. Toplam 16 yıl hapis yattıktan sonra şartlı tahliyeyle 1963'te serbest kalan Embiya Çavuş, Bulgaristan'ın Yenipazar şehrinde porselen uzmanı olarak çalıştı. Mübadele ile 1979'da anavatanı Türkiye'ye geldi ve BAL–GÖÇ'ün kuruluşunda yer aldı.

Çok sayıda porselen eseri ve tablosunun yanı sıra "Yaşadıklarımız Bir Daha Yaşanmasın" adlı bir kitabı bulunan Embiya Çavuş, son 5 yıldır alzaymır tedavisi görüyordu.