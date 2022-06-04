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Haberler İzmir İzmir'de 120 parça tarihi eser ele geçirildi

İzmir'de 120 parça tarihi eser ele geçirildi

İzmir'in Menemen ilçesinde jandarma ekiplerince Osmanlı, Roma ve Bizans dönemine ait 120 parça tarihi eser ele geçirildi. Tarihi eserler, İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

AA

04.06.2022, 12:12

İzmir’de 120 parça tarihi eser ele geçirildi

İzmir'in Menemen ilçesinde tarihi eser niteliği taşıyan 108'i sikke, 120 parça küçük boyutlu eşya ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yahşeli Mahallesi'nde tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında İ.Ç. ile İ.Y. yakalandı.

Şüphelilerin üst aramalarında Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 108 sikke, Osmanlı Dönemi'ne ait 2 mühür, ok ucu ve takı parçalarının da olduğu küçük boyutlu 10 eşya ele geçirildi.

Tarihi eserler, İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemi sürüyor.

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