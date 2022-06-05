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Haberler İzmir Dobo Metin lakaplı Metin Aslan'ın ölümünde çarpıcı detay! Arkadaşı paylaştı

Dobo Metin lakaplı Metin Aslan'ın ölümünde çarpıcı detay! Arkadaşı paylaştı

İzmir Konak'taki Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana gelen korkunç saldırıda 35 AIT 325 plakalı otomobile uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Karşıyaka'nın tribün liderlerinden olan Metin Aslan saldırıda hayatını kaybetti. Metin Aslan'ın tribünden bir arkadaşının ise paylaşımı dikkat çekti.

05.06.2022, 11:47 Güncelleme Tarihi: 05.06.2022, 11:50

İzmir Konak'ta meydana gelen Metin Arslan (Dobo Metin) cinayetindeki çarpıcı detayı yakın arkadaşı açıkladı. Arkadaşının soyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Dobo Metin lakaplı Metin Arslan’ın ölümünde çarpıcı detay! Arkadaşı paylaştı

Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Arslan ve Mehmet Ali Oğuz, 35 AIT 325 plakalı otomobil ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan Konak istikametine seyir halindeyken başka bir otomobildeki şüphelilerce silahlı saldırıya uğradı.

Çevredekiler ise ekipleri aradı.

Dobo Metin lakaplı Metin Arslan’ın ölümünde çarpıcı detay! Arkadaşı paylaştı

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda araç içinde bulunan yaralılara ilk müdahalede bulundu.

Dobo Metin lakaplı Metin Arslan’ın ölümünde çarpıcı detay! Arkadaşı paylaştı

Yaralılar ambulanslar ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Dobo Metin lakaplı Metin Arslan’ın ölümünde çarpıcı detay! Arkadaşı paylaştı

'DOBO METİN' ÖLDÜ

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan, Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Dobo Metin lakaplı Metin Arslan’ın ölümünde çarpıcı detay! Arkadaşı paylaştı

Diğer yaralı Mehmet Ali Oğuzun ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Dobo Metin lakaplı Metin Arslan’ın ölümünde çarpıcı detay! Arkadaşı paylaştı

DOBO METİN'İN ARKADAŞI PAYLAŞTI!

Öte yandan, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattığı bildirildi.

Dobo Metin lakaplı Metin Arslan’ın ölümünde çarpıcı detay! Arkadaşı paylaştı

Olayla ilgili soruşturma sürerken Dobo Metin'in tribün arkadaşı ilginç bir paylaşım yaptı.

Dobo Metin lakaplı Metin Arslan’ın ölümünde çarpıcı detay! Arkadaşı paylaştı

"UYARDIM 'BİR ŞEY OLMAZ BİRADER' DEDİ"

Dobo Metin'in tribünden dostu olan kişi, sosyal medya hesabında Arslan'ın fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

Dobo Metin lakaplı Metin Arslan’ın ölümünde çarpıcı detay! Arkadaşı paylaştı

Karşıyaka tribününden arkadaşım olan, tribünde beraber büyüdüğümüz Dobo Metin'in bir silahlı saldırı sonucu öldüğünü öğrendim. Başımız sağolsun.

Dobo Metin lakaplı Metin Arslan’ın ölümünde çarpıcı detay! Arkadaşı paylaştı

Dobo bu şekilde ölecekti, kendi de dahil herkes bunun farkındaydı. Kalleşçe öldürüldü.

Dobo Metin lakaplı Metin Arslan’ın ölümünde çarpıcı detay! Arkadaşı paylaştı

Birkaç ay önce bunu konuştuk, uyardım. "Bir şey olmaz birader" dedi. Ne yazık ki kalleşçe öldürüldü...

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