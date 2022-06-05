Dobo Metin lakaplı Metin Aslan'ın ölümünde çarpıcı detay! Arkadaşı paylaştı

İzmir Konak'ta meydana gelen Metin Arslan (Dobo Metin) cinayetindeki çarpıcı detayı yakın arkadaşı açıkladı. Arkadaşının soyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti.
İzmir Konak'taki Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda meydana gelen korkunç saldırıda 35 AIT 325 plakalı otomobile uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Karşıyaka'nın tribün liderlerinden olan Metin Aslan saldırıda hayatını kaybetti. Metin Aslan'ın tribünden bir arkadaşının ise paylaşımı dikkat çekti.
İzmir Konak'ta meydana gelen Metin Arslan (Dobo Metin) cinayetindeki çarpıcı detayı yakın arkadaşı açıkladı. Arkadaşının soyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti.
Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Arslan ve Mehmet Ali Oğuz, 35 AIT 325 plakalı otomobil ile Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan Konak istikametine seyir halindeyken başka bir otomobildeki şüphelilerce silahlı saldırıya uğradı.
Çevredekiler ise ekipleri aradı.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda araç içinde bulunan yaralılara ilk müdahalede bulundu.
Yaralılar ambulanslar ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
'DOBO METİN' ÖLDÜ
Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan, Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Arslan yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Diğer yaralı Mehmet Ali Oğuzun ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
DOBO METİN'İN ARKADAŞI PAYLAŞTI!
Öte yandan, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattığı bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürerken Dobo Metin'in tribün arkadaşı ilginç bir paylaşım yaptı.
"UYARDIM 'BİR ŞEY OLMAZ BİRADER' DEDİ"
Dobo Metin'in tribünden dostu olan kişi, sosyal medya hesabında Arslan'ın fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
Karşıyaka tribününden arkadaşım olan, tribünde beraber büyüdüğümüz Dobo Metin'in bir silahlı saldırı sonucu öldüğünü öğrendim. Başımız sağolsun.
Dobo bu şekilde ölecekti, kendi de dahil herkes bunun farkındaydı. Kalleşçe öldürüldü.
Birkaç ay önce bunu konuştuk, uyardım. "Bir şey olmaz birader" dedi. Ne yazık ki kalleşçe öldürüldü...