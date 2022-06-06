Karanlık cinayet

İzmir'de 15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimine tepki gösteren vatandaşlara tabancayla ateş eden ve camide sela okunmasına kızıp minareye silah sıkan Metin Arslan, dün bir sünnet düğünü çıkışında araçla giderken, Göztepe sahilinde kalaşnikof ile tarandı.

Cezaevinde tutuklu bulunan ve Covid-19 nedeniyle izinli olduğu öğrenilen Metin Arslan hayatını kaybederken, yanındaki kişi de ağır yaralandı.

SÜNNET DÜĞÜNÜ ÇIKIŞINDA

Polis, kalaşnikoflarla Metin Arslan'ı öldüren ve araçla kaçan zanlıları yakalamak için özel ekip kurdu.

Karşıyaka tribün lideri olan Arslan'ın 15 Temmuz gecesi sela okunan cami minaresine ateş ettiği anların görüntüleri ortaya çıkmış, gözaltına alınan Metin Arslan, 8 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Olay önceki akşam saat 23.15'te Konak ilçesinde bulunan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Göztepe Köprüsü yakınında meydana geldi. Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Arslan ve Mehmet Ali Oğuz, 35 AIT 325 plakalı otomobille Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan Konak istikametine seyir halindeyken, Güzelyalı'da başka bir otomobildeki şüphelilerce silahlı saldırıya uğradı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Sahilde bulunan vatandaşların dehşeti yaşadığı olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırıda araç içinde bulunan yaralılara ilk müdahalede bulundu.

POLİS BEŞ KİŞİYİ ARIYOR

Ağır yaralanan iki kişi ambulanslarla Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Hastanesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan, Karşıyaka tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Arslan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, ağır yaralanan Mehmet Ali Oğuz'un hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Öte yandan silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra 61 YA 811 plakalı araçla kaçtıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Polisin olayla ilgili 5 kişiyi aradığı belirtildi. Bu arada cinayet dosyası Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne devredildi. Kalaşnikoflu saldırının detaylarının ortaya çıkarılması için özel ekip kurdu. Öldürülen Metin Aslan'ın cep telefonu ve whatsapp'ındaki son görüşmeleri savcılık tarafından incelemeye alındı. Cezaevinden pandemi sürecinde izinli çıkan Aslan'ın diğer aile ve iş bağlantılarının da mercek altında olduğu öğrenildi.

'UYARDIM, BIR SEY OLMAZ BIRADER DEDI'

DOBO Metin'in tribünden dostu olan bir kişi, sosyal medya hesabında Arslan'ın fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı: "Karşıyaka tribününden arkadaşım olan, tribünde beraber büyüdüğümüz Dobo Metin'in silahlı saldırı sonucu öldüğünü öğrendim. Başımız sağolsun.Dobo bu şekilde ölecekti, kendi de dahil herkes bunun farkındaydı. Kalleşçe öldürüldü. Birkaç ay önce bunu konuştuk, uyardım. "Bir şey olmaz birader" dedi. Ne yazık ki kalleşçe öldürüldü..."

MİNAREYİ KURŞUNLAMIŞTI

FETÖ'nün darbe girişiminde Karşıyaka'da bir grup, Başkan Erdoğan'ın çağrısıyla sokağa çıktı. Cemal Gürsel Caddesi'nde Türk bayraklarıyla darbeye karşı çıkan vatandaşlara tepki gösteren 5 kişiden biri, kalabalığa tabancayla ateş etti. Ali Gürsu'yu (38) yaralayan saldırganlar, Bostanlı Camisi'ne giderek sela okunmasına tepki göstererek minareye de ateş açtı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, ateş eden kişinin Metin Arslan (43) olduğunu tespit ederek kendisini gözaltına aldı. Arslan'ın evindeki aramada ise FETÖ'cülerde bulunan 1 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan Metin Arslan, 'Devletin birliğini bozmak', 'kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetinin engellenmesi', 'genel güvenliğin tehlikeye sokulması' ve 'kasten yaralama' suçlarından 8 yıl bir ay hapse mahkum edildi. Arslan pandemi sürecinde izinli olarak cezaevinden çıkmıştı.

FATİH ŞENDİL