Arama kurtarma ekipleri "can dostlar" için eğitim alıyor

İzmir'de olası afetlerde enkazda kalan hayvanların kurtarılmasına yönelik, farklı illerden gelen arama ve kurtarma ekiplerine AFAD koordinasyonunda eğitim verilmeye başlandı.

Hayvan Arama Kurtarma Derneği'nin de destek verdiği proje kapsamında Türkiye'nin 11 ilinden gelen, aralarında jandarma ve polis arama kurtarma timleriyle AFAD ekiplerinin de bulunduğu 70 kursiyer, 5 gün boyunca AFAD İzmir İl Müdürlüğünde eğitim alacak.

Arama ve kurtarma konusunda uzman kişilerce, kursiyerlere önce teorik eğitim veriliyor. Daha sonra ise ilk müdahale, hayvan kurtarıldıktan sonra fiziki muayene gibi konular uygulamaları olarak anlatıyor.

Ekipler, senaryo gereği enkaz altında kalan bir köpeği bulunduğu yerden çıkarmak için de tatbikat yaptı.

Enkaz alanında ilk önce gözle arama yapan ekipler, köpeğin sıkıştığı yeri tespit ettikten sonra durumu değerlendirdi. Zarar vermemek için 2 kursiyer köpeğin bulunduğu alana girerek ekipmanlarla onu çıkarmayı başardı.

İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kartal Muhcı, AA muhabirine, afetlerde hayvanların kurtarılması konusunda AFAD koordinasyonunda Türkiye'de ilk kez arama kurtarma ekiplerine eğitim verildiğini söyledi.

AFAD'ın afetlerde başarılı kurtarma operasyonlarına imza attığını hatırlatan Muhcı, "Depremlerde, sellerde ve çığlarda arama ve kurtarma personellerimiz vatandaşlarımızı kurtarırken, zaman zaman enkazda sıkışmış hayvanlara rast geliyoruz. Onlar için yapacağımız çalışmaları profesyonel hale getirmeyi hedefliyoruz. Eğitimin sonunda eğitmen statüsünü kazanıp illerine gittiklerinde kendi ekiplerine ve orada bulunan sivil toplum ve kamu kuruluşlarına hayvan arama ve kurtarmanın gerekleri ve esaslarıyla ilgili bilgiler aktaracaklar." dedi.

"AVRUPA'DA BİLE OLMAYAN BİR PROJE"

Hayvan Arama Kurtarma Derneği Başkanı Sibel Altun da derneklerini 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan İzmir depreminin ardından kurduklarını, bu zamana kadar doğal afetler ve yangın başta olmak üzere hayvanların kurtarılması için AFAD, İzmir İtfaiyesi gibi birçok kurumdan eğitimler aldıklarını söyledi.

Afetlerde birçok hayvanın zamanında müdahale edilemediği için yaşamını kaybettiğini dile getiren Altun, "Avrupa'da bile olmayan bir proje. Devletin tüm kurumlarıyla birlikte bu projeye başladık. Vatandaşlarımız sokaklarda bilinçsiz olarak hayvan kurtarmaya çalışıyor. Afetlerde ve yangınlarda gördük. Maalesef bunlar hayvanların ölmesine veya ağır yaralar almasına neden oluyordu. Devlet eliyle olması ve profesyonel olması hayvanların hayatta kalmasına vesile olacak." diye konuştu.

Eğitime katılan Antalya İl Jandarma Arama ve Kurtarma Tim Komutanı Astsubay Mahir Akdemir de başlatılan eğitim programının çok faydalı olduğunu kaydetti.

Bundan sonra olası afetlerde yardım bekleyen hayvanlara daha bilinçli yaklaşacaklarını dile getiren Akdemir, "Hayvanları canlı olarak kurtarmak bizim içinde değerli." diye konuştu.

Polis Arama ve Kurtarma Timi'nde görevli Uygar Şipil de Türkiye'de birçok arama ve kurtarma operasyonuna katıldığını, eğitim aldıktan sonra hayvanların kurtarılması konusunda meslektaşlarını eğiteceği için heyecanlı olduğunu anlattı.

Hazırlanan projeye destek veren AK Parti İzmir Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ceyda Bölünmez Çankırı da geçen yıl yaz ayında Marmaris'te çıkan yangında 14 gün boyunca bölgede kaldığını, özellikle hayvanların afet bölgesinde kurtarılması konusunda yaşanan sıkıntıları gözlediğini söyledi.

İçişleri ile Tarım ve Orman bakanlıklarının çalışmaya tam destek verdiğini dile getiren Çankırı, şunları kaydetti:

"Bizim için insan ve hayvan olsun yaşayan ve nefes alan her türlü canlı çok önemlidir. Mecliste, hayvan hakları yasası çerçevesinde belediyelerimize vermiş olduğumuz teşviklerle hayvan rehabilitasyon merkezlerinin çok hızlı bir şekilde kurulması, hayvanlarımızın sahiplendirilmesi anlamında yapmış olduğumuz çalışmalar var. Bunları da çok iyi örnekleriyle belediyelerimiz anlamın da karşılaşıyoruz, yaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizzat kendisinin açılışını yapmış olduğu Beykoz Belediyesine ait Hayvan Barınma Merkezinin herkes tarafından ziyaret edilmesini isterim. Çok iyi bir örnek. Bütün belediyelerimize de örnek olacak bir yer."