  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Genç kuaför silahlı saldırıda can verdi

Genç kuaför silahlı saldırıda can verdi

Karşıyaka Donanmacı Mahallesi, Hilmi Ziya Apak Sokak’taki bir iş merkezinin giriş katında yer alan berber dükkanına elinde silahla giren ve ateş açan saldırgan kuaför Yener Edis ve çaycıyı yaraladı. Evli ve bir çocuk babası Edis, kaldırıldığı hastanede öldü

7.6.2022

Genç kuaför silahlı saldırıda can verdi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde işlettiği berber dükkanında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti, çıkan arbedede bir kişi de yaralandı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÇAYCI DA VURULDU
Karşıyaka'da Donanmacı Mahallesi, Hilmi Ziya Apak Sokak'taki bir iş merkezinin giriş katında yer alan Yener Edis'in berber dükkanında meydana gelen olayda, kuaföre gelen bir kişi silahla ateş açtı. Bunun üzerine Yener Edis de bu şahsa kendi üzerindeki tabancayla karşılık verdi. Bunun üzerine adı öğrenilemeyen şüpheli şahıs dükkandan kaçtı. Ancak silahlı çatışma sırasında berber dükkanının sahibi Yener Edis ile iş merkezinde çaycılık yapan Osman Tezcan kurşunların hedefi oldular.

HASTANEDE CAN VERDİ
Yaralanan iki kişi kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini ve çığlıkları duyan çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Edis, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Genç kuaförün 9 yıllık evli ve bir çocuk sahibi olduğu bildirildi. Olay sırasında kurşunun sekmesi sonucu ayağından yaralanan çaycı Osman Tezcan'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yeri ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını da takibe alarak kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

ERHAN GÜLENÇ

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA