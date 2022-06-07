Genç kuaför silahlı saldırıda can verdi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde işlettiği berber dükkanında silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti, çıkan arbedede bir kişi de yaralandı. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ÇAYCI DA VURULDU

Karşıyaka'da Donanmacı Mahallesi, Hilmi Ziya Apak Sokak'taki bir iş merkezinin giriş katında yer alan Yener Edis'in berber dükkanında meydana gelen olayda, kuaföre gelen bir kişi silahla ateş açtı. Bunun üzerine Yener Edis de bu şahsa kendi üzerindeki tabancayla karşılık verdi. Bunun üzerine adı öğrenilemeyen şüpheli şahıs dükkandan kaçtı. Ancak silahlı çatışma sırasında berber dükkanının sahibi Yener Edis ile iş merkezinde çaycılık yapan Osman Tezcan kurşunların hedefi oldular.

HASTANEDE CAN VERDİ

Yaralanan iki kişi kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini ve çığlıkları duyan çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Edis, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Genç kuaförün 9 yıllık evli ve bir çocuk sahibi olduğu bildirildi. Olay sırasında kurşunun sekmesi sonucu ayağından yaralanan çaycı Osman Tezcan'ın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yeri ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını da takibe alarak kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

ERHAN GÜLENÇ