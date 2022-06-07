Okulun önünde cinsel organını teşhir eden şüpheli tutuklandı

Karşıyaka ilçesinde bulunan Şehit Ahmet Oruç Ortaokulu'nun önüne gelen bir kişi, cinsel organını teşhir ederek okul çevresinde bir süre dolaştı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı.

Karşıyaka'da iğrenç olay! Bulun bu sapığı

Görüntüler büyük tepki çekerken, İzmir polisi, olayla ilgili başlattığı çalışma kapsamında, görüntüdeki şüphelinin diş teknisyeni Murat S. olduğunu tespit etti. Şüpheli, dün Aliağa ilçesindeki bir evde yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, şüphelinin daha önce Aliağa ilçesinde de benzer bir suça karıştığı saptandı. Şüpheli Murat S., bugün sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.