Koku sorunu genel müdürü yedi

Yeni Asır, geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in çalışmalarından memnun olmadığını bizzat ilettiği İZSU Genel Müdürü Aysel Özkan'a ültimatom verdiğini yazmıştı. Soyer kısa bir süre ve yapılacaklar listesi verdiği Özkan'a "Bunları yapamazsan seni görevden alırım" demişti. Nitekim aradaki kriz çözülmedi ve koku problemi de artık iyice içinden çıkılmaz bir hal alınca süreç hızlandı. Genel Müdür Aysel Özkan, dün görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

ASALETEN ATANAMAMIŞTI

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi'nde genel sekreter yardımcılığı kadrosundayken Başkan Tunç Soyer tarafından İZSU'ya atanan Özkan'ın asalet görevlendirmesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanmamıştı. Özkan Genel Müdürlüğe vekalet ediyordu. Soyer'in ilçe belediye başkanlarıyla yaptığı koordinasyon toplantılarında altyapı ve İZSU kazı çalışmaları nedeniyle yaşanan sorunlar da gündeme geliyordu. Körfez kirliliği çözülemezken, kötü koku problemi de son dönemde iyice artınca sorunlar daha da derinleşti. Soyer, Özkan'ı bizzat uyarmış ve kendisine bir süre vermişti. Yeni Asır da bu gelişmeyi duyurmuştu. Böylece Soyer'in son dönemdeki en çok eleştiri aldığı konulardan biri olan koku sorununda fatura Özkan'a kesilmiş oldu.

YİNE TUNCELİ AYRINTISI

ÖZKAN'IN yerine Genel Müdür Yardımcısı olan Karşıyaka Belediye eski Başkan Yardımcısı Ali Hıdır Köseoğlu getirildi. İZSU'da uzun süredir Tunceli lobisinin çok güçlü olduğu yorumları yapılıyordu. Nitekim yeni göreve gelen Ali Hıdır Köseoğlu'nun da Aysel Özkan gibi Tunceli kökenli olması dikkat çekti.

HIZAL: ÇARE BULUNDU!

İZMİR Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal, Aysel Özkan'ın görevi bıraktığını açıklamasının ardından sosyal medyadan paylaşım yaptı. Hızal, "İzmir'i saran kötü kokunun çaresi bulundu(!) ve İZSU Genel Müdürü görevinden alındı. Sayın Soyer'e bürokratlarını değil, zihniyetini ve danıştığı kişileri değiştirmesini tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

■ ERHAN GÜLENÇ