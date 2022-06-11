Çifte infazdan Camgöz çıktı

Karşıyaka Spor Kulübü tribün lideri Dobo Metin lakaplı Metin Arslan'ın, Göztepe sahilinde otomobiliyle pusuya düşürülerek öldürülmesini araştıran İzmir polisi, aralarında tetikçiler M.D. ile A.Y'nin de bulunduğu 13 kişiyi yakaladı. İki katil zanlısının bir gün sonra da berber Yener Edis'i öldürdükleri ortaya çıktı.

HASTA YALANI TUTMADI

Cinayet silahı kalaşnikof tüfeği Yamanlar Dağı'nda ormana gömen zanlıların Manisa'ya kaçtıkları, oradan da İstanbul'a gitmek için özel bir ambulansa bindikleri öğrenildi. Ambulanstaki tıp teknisyenlerinin kontrol noktalarında Kovid-19 hastası taşıdıklarını söylediği ortaya çıktı. Ancak bu numara Kocaeli'ye kadar sürdü.

UYUŞTURUCU BAĞLANTILI

Karamürsel yakınlarında ambulansı durduran Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.D. ve A.Y. ile onlara yardım eden F.A., H.A. ve tıp teknisyenlerini gözaltına aldı. Emniyet yetkilileri, cinayetlerin uyuşturucu bağlantılı olabileceğini, bir gün arayla öldürülen Metin Arslan ile Edis'in arkadaş olduklarını açıkladı.



Berber Yener Edis, 5 Haziran'da dükkanında öldürüldü.

ERHAN GÜLENÇ