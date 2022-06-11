Kendisini desteklemeyen işçiye mobbing! Başkanın adaletsizliği mahkemeden döndü

Muğla Marmaris Belediyesi'nde engelli olmasına rağmen sürekli sürgün yiyen, emekli olacağı gün işten çıkartılan Özat Akgül, uzun süredir verdiği hukuk mücadelesini kazandı. Alınan bilgiye göre, önceki Belediye Başkanı Ali Acar döneminde Zabıta Müdürlüğü'nde şoför olan ortopedik engelli Özat Akgül (49), 2019'daki seçimlerde şimdiki Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Oktay'ı desteklemediği için sürekli mobbinge maruz kaldı.





SOKAKLARI TEMİZLETTİ

Akgül, "Uzun süre ayakta durmayı gerektiren işlerde çalışamaz" raporuna rağmen Başkan Oktay'ın talimatıyla temizlik işlerine verildi ve sokakları temizledi. 2 yıldan fazla bir süre haksızlığa uğradığını anlatan Akgül, "Oradan oraya sürekli sürüldüm. Ne dedilerse yaptım. Emekliliğe hak kazanmamdan 1 gün önce tazminat ödememek için 43. madde diye bir şey öne sürerek işten çıkardılar. O maddeye göre küfür ve hakaret etmem gerekiyor ama böyle bir şey yok. Sosyal medyada hakaret ettiğim iddiları da yalan. Tutanak tutmaları gerekiyor ama o da yok. Tüm bu iddialar mahkemede çürütüldü" diye konuştu. Yaşananlar üzerine mahkemeye başvuran Akgül, verdiği hukuk mücadelesini kazandı. Marmaris Belediyesi bu defa karara itiraz ederek davayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Ancak burada da yerel mahkemenin kararı onaylandı.



'NAMUS SÖZÜ VERMİŞLERDİ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın seçimlerden önce, "Kimseyi işten çıkarmayacağız" diyerek namus sözü verdiğini hatırlatan Özat Akgül, "Haksız yere insanları işten çıkardılar ve çıkarmaya da devam ediyorlar. Engellilere acımasızca davranıyorlar. Beni işten çıkarmayıp emekli etselerdi 20 bin lira ödeyeceklerdi. bu karardan sonra hem 8 aylık maaş hem de 100 bin lira tazminat ödeyecekler. Haksızlığı yapanlar bu parayı cebinden mi ödeyecek?" ifadelerini kullandı.

ADEM ÜLKER