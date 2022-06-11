Köpek cinneti

TORUNUM KORKUYOR

Bayraklı Nafiz Gürman Mahallesi, dün saat 16.00 sıralarında 3 kişinin can verdiği katliamla sarsıldı. Edinilen bilgiye göre, 62 yaşındaki Ali İhsan Kılıç, birkaç gün önce "Parka giderken havlayıp torunumu korkutuyor" diyerek köpek besleyen komşusu Yahya Köşek (61) ile tartıştı.

SOKAKTA KARŞILAŞTILAR

Köşek'in ters cevap vermesi üzerine çıkan tartışma küfürleşmeyle devam etti. İkili arasında köpek yüzünden başlayan husumet, dün sokakta karşılaşınca yeniden alevlendi. Tartışmanın büyümesi üzerine belindeki silahı çeken Kılıç, Yahya Köşek ve eşi Meryem'e kurşun yağdırdı.

KIZLARINI DA VURDU

Silah sesleri üzerine sokağa fırlayan kızları Funda Güçlü (37), kanlar içinde yatan anne ve babasına yardım etmek isterken Kılıç tarafından sırtından vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.