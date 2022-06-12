İzmir’de kanlı gece

İzmir'in Bayraklı ilçesinde bir kişi, kahvehanede oyun oynarken tabanca ile vurularak yaşamını yitirdi. Olay önceki akşam 20.30 sıralarında Gümüşpala Mahallesi 7020 sokakta meydana geldi. Kahvehanenin bahçesinde arkadaşlarıyla okey oynayan Ahmet Aslan'a (35), kimliği belirsiz bir kişi tabancayla ateş açtı.

Aslan, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. Kahvehanedekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alırken, vücuduna 3 mermi isabet ettiği öğrenilen Ahmet Aslan, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak tedavi altına alınan Aslan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TELEFONDAKİ TARTIŞMA CİNAYETLE SONLANDI

İzmir'in Konak ilçesinde de telefonda çıkan tartışma kavgaya dönünce, 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay önceki akşam 22.30 sıralarında Ballıkuyu Mahallesi 5307 sokakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre Mehmet Masum Özyekin (26) ile aynı mahalleden Mehmet Raşit Ö. (24) telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından Özyekin'in yanına otomobille gelen Mehmet Raşit Ö. talihsiz gence kurşun yağdırdı.

Göğüs, karın, kasık ve bacaklarına 7 mermi isabet eden Özyekin kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli aracına binerek kayıplara karıştı. Ağır yaralanan Özyekin komşuları tarafından kaldırıldığı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tam çabalara rağmen yaşatılamadı. Katil zanlısının her yerde arandığı öğrenildi.