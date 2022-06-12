Köpek kavgası katili ‘pişmanım’ dedi

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde komşusu Yahya Köşek (61), eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'yü (37) sokak köpeklerini besledikleri için çıkan tartışmada gözünü bile kırpmadan öldüren Ali İhsan Kılıç (62), "Pişmanım" dedi.

Aynı köyden yakınları olan ve çok uzun zamandır komşuluk ettiği insanları öldüren Kılıç, "Ben sokak köpeklerini beslemeyin diye uyardım. Torunlarım korkuyordu. Daha önce tartıştık. Beni dinlemediler. Olay günü de ters cevap verince bir anlık sinirle öfkeme hakim olamadım. Pişmanım" dedi.

O PAYLAŞIMA SORUŞTURMA

KILIÇ, nöbetçi mahkemedeki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Korkunç olay, önceki gün 16.00 sıralarında Bayraklı Nafiz Gürman Mahallesi 7171/1 Sokak'ta meydana gelmişti.

Kılıç'ın saldırısı ile ağır yaralanan Köşek çifti ile kızları ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmış, ancak tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamışlardı.

Polis, olayın ardından Ali İhsan Kılıç'ı gözaltına almıştı. Katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, dehşet anlarının cep telefonu ile görüntüleyip sosyal medyada servis edilmesi ile ilgili olarak da soruşturma başlatıldı.

ÖLEN KADININ EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

KORKUNÇ olayda kayınpederi ve kayınvalidesi ile birlikte iki çocuğunun annesi eşi Funda Köşek Güçlü'yü kaybeden Rıdvan Güçlü'nün sinir krizi geçirdiği ve yakınlarının desteğiyle ayakta durabildiği öğrenildi. Anne, baba ve kızları gözyaşları arasında toprağa verildiler. ■ FATİH ŞENDİL