Ahmet Piriştina heykeli APİKAM’da açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehrin unutulmaz belediye başkanı Ahmet Piriştina'yı ölümünün 18. yılında anıyor. Anma etkinlikleri kapsamında efsane başkanın heykeli, kendi adını taşıyan Kent Arşivi ve Müzesi'nin bahçesindeki törenle açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliğindeki törene Ahmet Piriştina'nın eşi Mine Piriştina, kızı Zeynep Piriştina, oğlu Levent Piriştina, kardeşi Mergim Piriştina ve torunları ile yakın çalışma arkadaşları da katıldı. Burada konuşan Soyer, "Piriştina'nın aziz hatırasını yaptığımız çalışmalarla ve İzmir'i dünyada hak ettiği yere taşıyarak yaşatacağız" dedi. Levent Piriştina ise, "Babamızın heykeli adını taşıyan ve çok önem verdiği Kent Arşivi ve Müzemize çok yakıştı. Acımız sizin gibi dostlar sayesinde hafifliyor " diye konuştu.

Heykeltıraş Ahmet Uzun'un yaptığı heykel törenle açıldı.