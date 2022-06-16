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Haberler İzmir İzmir'de su kesintisi 16 Haziran Perşembe

İzmir'de su kesintisi 16 Haziran Perşembe

İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? İşte 16 Haziran Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

16.06.2022, 12:22

İZSU'nun yaptığı duyuruya göre bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanacak. Kesintilerin hangi ilçelerde ne kadar süreli olacağı merak ediliyor. İşte 16 Haziran Perşembe İzmir su kesintisi detayları...

İzmir’de su kesintisi 16 Haziran Perşembe

BUCA CUMHURİYET, İZKENT, ÇAĞDAŞ, KARANFİL
16.06.2022 saat 09:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME DALYAN
16.06.2022 saat 11:45 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 16 Haziran Perşembe

KEMALPAŞA BAĞYURDU
16.06.2022 saat 12:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ GÖLCÜK, YOLÜSTÜ
16.06.2022 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’de su kesintisi 16 Haziran Perşembe

ÖDEMİŞ KAZANLI, BALABANLI, KARAKOVA, GERELİ, BOZCAYAKA, ÇAMLICA, KEMENLER, KONAKLI, OVAKENT, MESCİTLİ, PİRİNÇÇİ, BIÇAKÇI
16.06.2022 saat 12:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

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