İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden skandal isim değişikliği: Gül Sokak’ın adı artık Kolombiya

İzmir'in en çok bilinen, bölgede simge olmuş sokaklarından biri Gül Sokak'tır. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Hukuk-Kent Komisyonu, 1382 No'lu Gül Sokak'ın bir bölümü ile Dr. Mustafa Enver Bey Caddesi'nin bir bölümünün isminin yenilenmesini kararlaştırdı. Buna göre 1382 Sokak'ın bir bölümüne Kolombiya, caddenin bir bölümüne de Brezilya ismi verilecek. Mahalleli ise olaya isyan etti. Kolombiya'nın suç olayları ile anılan bir yer ve Alsancak'ın en güzel yerinin böyle anılan bir ülke ile özdeşleştirilecek olması eleştiriliyor.



HANGİ AKLA HİZMET

Sokağın şekercisi Mario Gaban, 1991 yılından beri aynı dükkanda hizmet verdiklerini belirterek, "Burada bugüne kadar ne Kolombiyalı gördüm ne de Brezilyalı. Kim, hangi akla hizmet ederek bu kararı alıyor anlayamıyorum" dedi. 60 yıldır Gül Sokak'ta oturan Nesim Levi ise, "Burası Latin Amerika değil. Kolombiya dediğiniz ülke suç olaylarının yaşandığı ülke. Pablo Escobar'ın memleketi. Bizim ne alakamız olur Kolombiya'yla, Brezilya'yla... Belediyeye itiraz edeceğiz" dedi. Butik giyim mağazası sahibi Zaretta Tamanova, "Bu yanlıştan dönülmeli" dedi. Bülent Yücel ise, "Pablo Escobar'ın ismini de verin bir sokağa da tam olsun" diye konuştu.