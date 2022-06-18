Atatürk Maskı’na yaz bakımı yapıldı

Buca, Türkiye'nin en büyük rölyef heykeli olan Atatürk Maskı'nı profesyonel dağcılardan oluşan bir ekiple bakıma aldı. Atatürk Maskı'nı her yönüyle inceleyen ekipler, hava koşulları ve kuşlardan kaynaklı oluşan kirlilikleri temizledi, yüzeyde oluşabilecek hasarları gözden geçirdi.



İzmir'in sembollerinden biri haline gelen ve kenti Buca sırtlarından gören Atatürk Maskı, yaz bakımına girdi. Toplam 42 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en büyük rölyef heykeli olma özelliği taşıyan Atatürk Maskı, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın talimatı, Tesisler Müdürlüğü koordinasyonu ve profesyonel dağcılardan oluşan bir ekip aracılığıyla temizlik ve hasar kontrolünden geçti.

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