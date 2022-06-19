Anaokulu öğrencilerinden eğlenceli mezuniyet

Karşıyaka Belediyesi'ne bağlı anaokulları, birbirinden renkli yılsonu gösterileriyle eğitim dönemini kapatıyor. Muzaffer İzgü ve Kardelenler anaokullarının ardından, Karşıyaka'nın Filizleri Anaokulu öğrencileri de coşkulu bir törene imza attı. 'Hababam Sınıfı' temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte sahneye çıkan çocuklar en sevilen film karakterlerini canlandırdı, ayrıca dans gösterileri sergileyerek şarkılar söyledi. Mezun çocukların diplomalarını alarak kep atmasıyla sona eren törende aileler sevinç ve gururu birlikte yaşadı. Ahmet Piriştina ve Mavibahçe anaokullarının yıl sonu gösterileri ise önümüzdeki günlerde gerçekleşecek.

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