Üniversite hayalinden vazgeçmedi! Torunu ile aynı gün YKS’ye girdi

İzmir'de yaşayan 76 yaşındaki Ayşe Bilgin, torunuyla aynı gün girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olarak üniversiteli olma hayalini gerçekleştirmek istiyor. Denizli Vali Vefki Ertür Kız Enstitüsünden 1963 yılında mezun olan Bilgin, 20 yaşında evlenerek 2 çocuk sahibi oldu.

Uzun yıllar hayatını ailesine adayan Bilgin, çocuklarının iş hayatına atılmalarının ardından 2009 yılında Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı Derneği çatısı altında görme engellilere kitap okumaya başladı.

Bu süreçte üniversite hayalini gerçekleştirmek için de harekete geçen Bilgin, 2021 yılında YKS'ye hazırlanmaya başladı.

Lise eğitimini tamamladıktan 59 yıl sonra torunu Can Bilgin ile aynı yıl sınava giren Bilgin, alacağı puana göre psikoloji veya tıbbi ve aromatik bitkiler bölümlerinde eğitim almak istiyor.

"OKUMAK İÇİMDE KALMIŞTI"

YKS'nin dün yapılan birinci oturumunun ardından ikinci oturum için Kestelli Şerife Eczacıbaşı Ortaokuluna gelen Ayşe Bilgin, AA muhabirine, Denizli Vali Vefki Ertür Kız Enstitüsünden mezun olduktan sonra evlendiği için eğitim hayatının yarıda kaldığını belirterek, "Üniversite sınavına girme isteği hep içimde kalmıştı. Kısmet bugüneymiş. Gençlerle birlikte sınava girdiğim için çok sevinçliyim." dedi.

İki evlat dünyaya getirdiğini, bir oğlunun akademisyen, diğerinin ise doktor olduğunu anlatan Bilgin, "Yıllardır görme engellilere kitap okuyorum. Onlarla birlikte test çözüyorum. Onların gözü olmaya çalışıyorum ve Allah'ıma şükrediyorum. Kitap okuduğum kızlarım öğretmen oldu. Onların gönül gözleri açık. Çok mutlu oluyorum, Anneler Günü'nde, Öğretmenler Günü'nde beni arıyorlar." diye konuştu.

Sınava internette videolar izleyerek hazırlandığını, görme engellilerle çözdüğü testlerin de faydasını gördüğünü belirten Bilgin, dün girdiği ilk sınavın iyi geçtiğini söyledi.

TORUNLA SINAV SOHBETİ

Torunuyla aynı gün sınava girmenin kendisi için ayrı bir mutluluk olduğunu ifade eden Bilgin, birinci oturumun ardından torunuyla sınav hakkında sohbet ettiklerini anlattı.

Bilgin, şöyle konuştu:

"Torunum da Ankara'da sınava giriyor. Aynı okulda girsek çok güzel olacaktı. 'Babaanneciğim, benim sınavım iyi geçti, senin nasıl geçti?' diye sordu. Onun sınavının iyi geçmesine ayrıca çok sevindim. Benim de çok şükür iyi geçti. Gençlerle olmayı çok seviyorum onlar bana ışık, mutluluk veriyorlar."

Bitkileri çok sevdiğini, bu konuda bilgisini geliştirmeyi umduğunu anlatan Bilgin, diğer bir ilgi alanının da psikoloji olduğunu, alacağı puana göre bu bölümlerden birine girerek gençlerle ders almayı çok istediğini sözlerine ekledi.

Babasının desteği ile mezun oldu! Otizmli kızını her gün sırtında sınıfına taşıdı