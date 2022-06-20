Göztepe’de cinayet

İzmir'de yaşayan ve Göztepespor taraftarı olan 39 yaşındaki Tolga Tarhan, dün sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü. Olay, dün saat 16.20'de Konak Güzelyalı Mahallesi'ndeki Göztepe Yalı Taraftar Derneği binasının önünde meydana geldi. Derneğin üyesi olan Tolga Tarhan'a, iddiaya göre beyaz bir otomobildeki Ali A. tarafından pompalı tüfekle 3 el ateş edildi. Tarhan vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, saldırganlar kaçtı.





İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde Tolga Tarhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çevresinde 'Dızo' lakabı ile tanınan Tarhan'ın Göztepe'deki Yankiler isimli taraftar grubunun üyesi olduğu öğrenildi. Öte yandan, şüpheli Ali A. ile olaya karıştığı öne sürülen 2 şüpheli de polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, işlenen cinayetin, geçtiğimiz haftalarda Göztepe'de silahlı saldırı sonucu öldürülen Karşıyaka tribün liderlerinden 'Dobo Metin' lakaplı Metin Arslan ile Karşıyaka'daki berber dükkanında yine aynı şekilde öldürülen Yener Edis ile bağlantılı olup olmadığı araştırılıyor.



■ METİN BURMALI