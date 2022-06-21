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Haberler İzmir Karşıyaka Başsavcısı Arapoğlu Bölge Adliye Mahkemesi’ne atandı

Karşıyaka Başsavcısı Arapoğlu Bölge Adliye Mahkemesi’ne atandı

21.6.2022

Karşıyaka Başsavcısı Arapoğlu Bölge Adliye Mahkemesi’ne atandı
HSYK'nın yaz ka HSYK'nın yaz kararnamesi ile Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'na atandı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı Ali Rıza San ise Karşıyaka'nın yeni Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Kararname kapsamında İzmir cephesinde önemli değişimler yaşandı. İzmir Cumhuriyet Savcısı Zeki Türer Manisa Cumhuriyet Savcılığına, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yıldıray Çakıcı, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Daire Başkanlığına, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan, Adana Bölge İdare Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığına, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cevdet Ekizoğlu, Karşıyaka Hakimliğine, İzmir Cumhuriyet Savcısı Osman Sarı, Balıkesir Cumhuriyet Savcılığına, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Vahittin Akgün, İzmir Cumhuriyet Savcılığına, İzmir Cumhuriyet Savcısı Nihal Fındık, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Cumhuriyet Savcılılığına, İzmir Cumhuriyet Savcısı Halil Özen, İzmir Bölge İdare Mahkemesi Cumhuriyet Savcılılığına, İzmir Cumhuriyet Savcısı İsmail Topçuoğlu, Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, İzmir Cumhuriyet Savcısı İsmail Lale, Gaziantep Cumhuriyet Savcılığına, Manisa Cumhuriyet Savcısı Bahadır Sakalıoğlu da İzmir Cumhuriyet Savcılığına atandı.

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