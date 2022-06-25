Hakkari’den İzmir’e şehit ateşi düştü

ÖDEMİŞLİ Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen'in Diyarbakır Lice'de çıkan çatışmada şehit düşmesinin ardından İzmir'i üzen bir haber de Hakkari'den geldi. Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, Sarılar Mahallesi'nde ikameti bulunan Uzman Çavuş Fatih Vural'ın şehit düştüğünü duyurdu. Karakayalı açıklamasında, "Hakkari'de vatani görevini sürdürmekte olan Sarılar Mahallemizden Uzman Çavuş Fatih Vural'ın şehit düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır dilerim. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

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