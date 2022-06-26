İzmir elektrik kesintisi 26 Haziran Pazar

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 26 Haziran Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de elektriklerin hangi ilçelerde kesileceği ve kesintinin ne kadar süreceği merak ediliyor. İşte GDZ Elektrik'in duyurusuna göre 26 Haziran Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 26 Haziran Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
BAYINDIR
26.06.2022 10:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ARAPBAŞI TR-1 VE TR-2, TOKATBAŞI, KARAHALILLI, FURUNLU, SÖĞÜRÖREN, ÇAMLIBEL, KIZILCAĞAÇ, ELIFLI, YEŞILOVA, CANLI MAHALLELERI TAMAMI İLE ENERJI ALAN ÖZEL TRAFOLAR
BAYRAKLI
26.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ONUR MAHALLESİ,7356/6,7356/5,7356/4,7356/3,7356/2,7356,7371,7371/2,7371/6 SOKAKLAR VE CİVARI
BERGAMA
26.06.2022 10:00 16:00 TEİAŞ TRAFO BAKIMI NEDENİYLE ÇAMKÖY, KARAHIDIRLI OVASI SULAMALAR VE CİVARLARI
BEYDAĞ
26.06.2022 09:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÇOMAKLAR MAHALLESI TAMAMI TR1
26.06.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERIKLI MAH. MERKEZ SOKAK VE CIVARI TR1
26.06.2022 13:00 15:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ERIKLI MAH. SEDEF VE AVCILAR SOKAK TR2
26.06.2022 15:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ TABAKLAR MAHALLESI TAMAMI TR1
BORNOVA
26.06.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ EGEMENLİK MAHALLESİ,6106/26 İLE 6106/17 SOKAKLAR VE CİVARI
26.06.2022 09:30 17:30 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA,GÜRPINAR MAHALLESİ,58/8,58/1,KÖŞE,58/1,2,6,7,8,9,10,11,55,57,57/1, 3,8,9,7057/5,7058/8 SOKAKLAR,İZYUVA YAPI KOOP,YUMLU MICIR OCAĞI,YENİKENT KOOP. ,DERE BETON,R.G.M HURDACILIK
26.06.2022 11:00 12:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KEMALPAŞA MAHALLESİ,7098 SOKAK,ÜSKÜPLÜ GIDA HAYV.,SABİT TEKNİK HIRDAVAT,PORTAŞ,DİVA MUTFAK,KADIOĞLU UN
26.06.2022 11:00 13:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAZIM DİRİK MAHALLESİ SANAYİ CADDESİ, ALGİDA A.Ş. VE CİVARI
BUCA
26.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAYNAKLAR, ZAFER MAHALLESİ, ATATÜRK CADDESİ, TURGUT ÖZAL CADDESİ, OLDURUK MEVKİİ, TAN SU ÜRÜNLERİ, ZAFER MAHALLESİ İZSU, BAŞARIR SOĞUTMA, MEHMET ŞAHİN ÇAKAN, RAMAZAN ACAR, MEHMET ZEKİ ERDOĞAN, AS PLASTİK, OSMAN ÖZÇALIK, OSMAN ÖZTÜRK, ABDURRAHİM SİNCAR, LOKMAN KAYMAZ, SUAT SALGAR, SONER KARACA, SAĞLAM BALIKÇILIK, MEHMET ÇETİN, BOTAŞ, OKRO DOOR MOBİLYA VE CİVARLARI
ÇİĞLİ
26.06.2022 10:00 16:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ YENİ MAHALLE MAHALLESİ,8780/11,8780/1,8780/9,8780/10 SOKAKLAR VE CİVARI
KEMALPAŞA
26.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KIZILÜZÜM MAH. KEMALPAŞA OSB 16.SK VE CIVARLARI
KONAK
26.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ MİMAR SİNAN MAHALLESİ,MİMAR SİNAN CADDESİ,1420-1420/3 SOKAKLAR VE CİVARI
26.06.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ UĞUR MAHALLESİ,916 SOKAK VE CİVARI
MENDERES
26.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ CÜNEYTBEY MH. 677 SK. CIVARI KÜÇÜK SANAYI SITESI CIVARI
26.06.2022 09:00 14:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ GÜMÜLDÜR ATATÜRK MAH. MEHMET AKMARAL CAD. CIVARI
MENEMEN
26.06.2022 13:00 17:00 OG YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI NEDENİYLE ULUKENT 29 EKİM MAHALLESİ 10004 SOKAK, SARICA MEŞRUBAT FİRMASI VE CİVARLARI
ÖDEMİŞ
26.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ KAYAKÖY MAHALLESI
SEFERİHİSAR
26.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ ÜRKMEZ MERSINALANI MAH. 6011 SOKAK CIVARI
TORBALI
26.06.2022 09:00 17:00 ŞEBEKE İŞLETMECİSİ İNÖNÜ MAH.110, 112, 114, 116, 150, 148, 124, 150, 151, 153, 161 SOKAKLAR VE CIVARI