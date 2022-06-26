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İzmir elektrik kesintisi 26 Haziran Pazar

İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de elektriklerin hangi ilçelerde kesileceği ve kesintinin ne kadar süreceği merak ediliyor. İşte GDZ Elektrik'in duyurusuna göre 26 Haziran Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...