Gültepe ve Çapın ‘gidici’ iddiası/ Kulağıma Gelenler

CHP'de seçim süreci öncesinde ilçe yönetimlerinde yeni bir revizyon hazırlığı yapıldığı ve bazı ilçe başkanlarının görevden alınmasının planlandığı yönündeki duyumlarımızı sizlerle paylaşmıştık. Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'nın bu hafta sonu İzmir'e yapacağı ziyarette konunun masaya yatırılması bekleniyor.

CHP kulislerinde konuşulan iddialar arasında ilçe yönetimi içinde sürekli sorunlar yaşayan Buca İlçe Başkanı Hacer Taş Gültepe'nin görevden alınacağı dillendiriliyor. Öte yandan bu isimlerden birinin de Bornova İlçe Başkanı Ertürk Çapın olduğu iddiası konuşuluyor.

ERHAN GÜLENÇ