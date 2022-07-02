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İzmir’in 27 mahallesi yabancı ikametine kapandı

İzmir’de yabancı ikametine kapatılan 27 mahalleden 6’sı Konak’ta bulunuyor.

2.7.2022

İzmir’in 27 mahallesi yabancı ikametine kapandı

Türkiye'de çeşitli bölgelerde yaşanan yabancı yoğunluğu göz önünde bulundurularak yabancı ikametine kapatılan mahalle sayısı 781'den 1169'a çıkartıldı.

EGE İLLERİ DE VAR
Alınan bilgilere göre, İstanbul'da 54, İzmir'de 27, Ankara'da 24, Adana'da 75, Gaziantep'te 162, Hatay'da 109, Şanlıurfa'da 170, Kilis'te 83, Mardin'de 59, Mersin'de 63 mahalle yabancıların ikamet ili değişikliği işlemlerine kapatıldı. İzmir'deki yerler Bornova'da Işıklar, Zafer ve Serintepe mahalleleri Konak'ta ise Süvari, Yeşildere, Kocakapı, Akarcalı, Murat ve Kadifekale mahalleleri oldu. Ege'de ise Afyonkarahisar'dan 20, Uşak'tan 6, Muğla ve Kütahya'dan 2, Denizli ve Manisa'dan ise 1 mahalle yabancı ikametine kapatıldı. Muğla'da yabancı ikametine kapatılan mahallelerden birinin Fethiye Ölüdeniz olduğu öğrenildi.

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