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Haberler İzmir İzmir'de 'Bakkal defteri' dönemi/ Kulağıma Gelenler

İzmir'de 'Bakkal defteri' dönemi/ Kulağıma Gelenler

8.7.2022

İzmir’de ’Bakkal defteri’ dönemi/ Kulağıma Gelenler

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde maddi sıkıntı had safhaya ulaştı. Belediye ek bütçe hazırlamaya başlarken belediyeye mal veya hizmet temin eden ve bu nedenle alacaklı hale gelen firma ve kuruluşlara ödemelerde de büyük aksaklıklar yaşanıyor.

Aldığım bilgiye göre Soyer son dönemde bakkal defteri inceler gibi alacaklılar listesini eline alıp bakıyor ve kafasına göre, "Şu firmaya 300 bin lira, şu firmaya 100 bin lira yatırın" diye talimatlar vermeye başlamış. Bu nedenle vadesi gelmiş milyonlarca liralık alacakları olan firmalar bazen 300- 500 bin lira ile idare etmek zorunda kalıyor, bazen de hiç tahsilat yapamıyormuş...

ERHAN GÜLEN:

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