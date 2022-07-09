Camgöz Karadağ’da gözaltına alındı

Birçok suçtan yakalama kararı bulunan ve organize suç örgütü lideri olduğu öne sürülen Binali Camgöz, Karadağ'da yakalandı. Camgöz'ün iade sürecinin sürdüğü ifade edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, hakkında birçok suçtan yakalama kararı olan ve daha önce Gürcistan'a kaçtığı ifade edilen Binali Camgöz, Karadağ'da ele geçti. Camgöz'ün AK Parti İzmir İl eski Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş'un ev hapsindeyken öldürülmesi ve Karşıyaka tribün lideri Metin Arslan'ın öldürülmesinde azmettirici olduğu iddia edilmişti.



Bakanlıktan gelen yazıda, parmak izi eşleştirme sonucunda yakalanan şüphelinin Binali Camgöz olduğunun anlaşıldığı belirtildi. Karadağ Interpol Birimi tarafından iade talebine yönelik 18 günlük süre olduğu ifade edilirken, işlemlerin bu sürede yetiştirilememesi halinde gözaltı süresinin toplam 40 güne kadar uzatılabileceği belirtildi.

DİĞER