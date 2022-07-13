Son dakika: İzmir Çeşme’de makilik alanda yangın! Alevler elektrik santrallerine ilerliyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alaçatı Mahallesi'ndeki Kutlu Aktaş Barajı yanındaki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 4 dozer ile İzmir Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçlarıyla yangına müdahale ediliyor.

Ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için çalışmasını sürdürüyor.

Öte yandan İzmir-Çeşme Otoyolu, Uzunkuyu Mahallesi mevkisinden itibaren ilçe yönüne, araç trafiğine kapatıldı.

RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALLERİ TEHLİKE ALTINDA

A Haber'den Tayfun Er'in aktardığı bilgiye göre; otoyolun hemen kenarına kadar ulaşan yangın rüzgar elektrik santrallerini tehdit ediyor. Yangının o noktaya ulaşmaması için büyük bir mücadele veriliyor.

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