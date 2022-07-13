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Haberler İzmir Son dakika: İzmir Çeşme'de makilik alanda yangın! Alevler elektrik santrallerine ilerliyor

Son dakika: İzmir Çeşme'de makilik alanda yangın! Alevler elektrik santrallerine ilerliyor

Son dakika haberi...İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangın sebebiyle havadan ve karadan müdahale başladı. Bölgeye takviye olarak 2 yangın uçağı ve 1 helikopter daha gönderilirken, karadan da 15 arazöz ile 4 dozer çalışmalara katıldı. Gelen son dakika bilgisine göre alevler rüzgar elektrik santrallerine doğru ilerliyor.

AJANSLAR

13.07.2022, 15:29 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022, 17:00

Son dakika: İzmir Çeşme’de makilik alanda yangın! Alevler elektrik santrallerine ilerliyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alaçatı Mahallesi'ndeki Kutlu Aktaş Barajı yanındaki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 5 helikopter, 15 arazöz, 4 dozer ile İzmir Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçlarıyla yangına müdahale ediliyor.

Ekipler, yangının ormanlık alana sıçramaması için çalışmasını sürdürüyor.

Öte yandan İzmir-Çeşme Otoyolu, Uzunkuyu Mahallesi mevkisinden itibaren ilçe yönüne, araç trafiğine kapatıldı.

RÜZGAR ELEKTRİK SANTRALLERİ TEHLİKE ALTINDA
A Haber'den Tayfun Er'in aktardığı bilgiye göre; otoyolun hemen kenarına kadar ulaşan yangın rüzgar elektrik santrallerini tehdit ediyor. Yangının o noktaya ulaşmaması için büyük bir mücadele veriliyor.

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