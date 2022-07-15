İzmir’de 15 Temmuz anması! Binlerce kişi Konak’ta toplandı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, İzmir'de binlerce kişinin katılımıyla anılmaya başlandı. Kadın, erkek, genç, yaşlı çok sayıda kişi ellerinde Türk bayraklarıyla Konak Meydanı alanını doldurdu.





15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçti. Türkiye genelinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri İzmir'de de düzenlendi. Konak Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ile 15 Temmuz'u andı. İzmir'deki etkinliğe İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordusu Komutanı Ali Sivri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, AK Parti ve MHP İzmir milletvekilleri de katılım gösterdi. Programda saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Daha sonra mehter takımı sahne aldı.





AZERBAYCANLI KADIN ŞİİR YAZDI

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen Tamella Tan, "30 yıldır Türk vatandaşıyım. Azerbaycan'da da harp yaşadık. Ben de 15 Temmuz için bir şiir yazdım" diyerek "Türk askerim" adlı şiirini okudu. Hikmet Yiğitelli isimli genç ise "Bir genç olarak 15 Temmuz bizim için çok değerli. O gün Türkiye'nin tekrar doğduğu gündür. Şehitler ölmez. Biz bugün bu meydanda şehitlerle beraberiz" dedi.







"ALLAH BU AYAĞININ ALTI ÖPÜLESİ MİLLETTEN BİN KERE RAZI OLSUN"

İzmir'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri gece yarısına kadar devam edecek. Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara çıkan, göğsünü mermilere ve tanklara siper eden, evinde bu vatan için dua eden herkes bu milletin kahramanıdır" dedi.



15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişiminin 6. yıldönümünde binlerce İzmirli 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için buluştu. Ellerinde Türk bayrakları ile Konak Meydanı'nı dolduran vatandaşlar, protokol konuşmalarını dinledi. Anma programına katılan eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara çıkan, göğsünü mermilere ve tanklara siper eden, evinde bu vatan için dua eden herkes bu milletin kahramanıdır. Allah bu ayağının altı öpülesi milletten bin kere razı olsun. Rabbim inşallah bu ezanı susturmayacak, bu bayrağı indirmeyecek, bu vatanı böldürmeyecek. Bizlere düşen, karanlık geceyi aydınlığa çeviren şehitlerimizin davasına sahip çıkmaktır. Memleketin, vatanın derdini dert edinen kahramanların memleket sevgisini çocuklarımıza aşılamaktır. Hainlerin pusuda olduğunu bilip daima uyanık olmaktır. Hainler unutmasın ki bu millet her zaman burada ve bundan sonra asla darbelere geçit vermeyecek" ifadelerini kullandı.





"ASLA UNUTMAYACAĞIZ"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de, "15 Temmuz ihanetini bize yaşatan hainleri asla unutmayacağız. Bu şanlı mücadelede kalpleri iman ve ülke sevgisiyle dolan, gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimizi yad ediyorum. Kahraman gazilerimize sağlık ve mutluluk içinde bir hayat diliyorum. Geleceğimize, demokrasimize kast edenlere karşı dik duruşumuzu sergilediğimiz bugünde bizleri yalnız bırakmadınız. Bir taraftan kayıplarımızın hüznünü yaşarken bir taraftan dünyada eşine az rastlanır bir mücadelenin gururunu yaşıyoruz. Üzerinde bulunduğumuz, kendimize vatan olarak seçtiğimiz bu coğrafya tarihin her döneminde ekonomik, stratejik cazibe merkezi olmuştur. Bu coğrafyada var olabilmenin tek koşulu da güçlü bir tarihtir" diye konuştu.



"ZAFERLERİN ARKASINDA ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİN YİĞİTLİĞİ VAR"

"15 Temmuz'u gerçekleştiren bu hainleri kullanan şer odaklarını iyi tanımamız, buna milli şuurla bakmamız gerekir" diyen Vali Köşger, şöyle devam etti:



"Ancak bu şer odakları bir şeyi gözden kaçırmıştır; necip milletimizin istiklal ve istikbale olan hassasiyetini hesaba katmamışlardır. Bu kahraman vatan evlatları, 15 Temmuz gecesi devlet kurumalarına sızmış hainlere karşı imanıyla, inancıyla, yüreğiyle girişimi engellemiştir, direnişini destansı zaferle taçlandırmıştır. Tarih boyunca kazandığımız bu zaferlerin arkasında şehit ve gazilerimizin yiğitliği vardır."

Vali Köşger'in konuşmalarının ardından

