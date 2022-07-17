Dört cinayet var tek delil yok

İzmir'in Bayraklı ve Selçuk ilçerinde 4 ve 12 yıl önce işlenen iki çifte cinayete dair yıllardır tek bir ipucu bile bulunamadı. Bu iki cinayet, uzmanların 'Kusursuz cinayet yoktur, katil mutlaka iz bırakır' sözlerini çürüten cinsten. Çünkü iki cinayette de tek bir ipucu, tek bir kamera kaydı bile yok. İşte o kusursuz iki cinayetten ilginç detaylar...

İlk kusursuz cinayet Bayraklı'da işlendi. İsveç ve Türkiye'de gayrimenkul zengini olan Atiye-Hüsnü Civan çifti 2010 yılında evlerinde öldürüldü. Failler olay yerinde tek bir parmaz izi dahi bırakmadı. Elde hiçbir ipucu yok, çünkü katil ya da katiller, evden çıkarken edata çamaşır suyu ile tüm evi temizlemiş, güvenlik kemara kayıtları bulunan bilgisayarların hard diskini alıp gitmişler. Bu nedenle 12 yıldır faillerin bulunmasına yönelik hiçbir gelişme kaydedilemedi.

ÇİVİLİ SOPA İLE ÖLDÜRDÜ

İKİNCİ kusursuz cinayet ise İzmir Selçuk'ta işlendi. İzmir'in selçuk ilçesinde 5 Aralık 2018 tarihinde market işleten ve çivili sopa ile kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce iş yerinde yapılan saldırı sonucunda öldürülen Hasan Hüseyin Özkan (55) ile eşi Şenay Özkan'ın (54), cinayetinde sır perdesi aralanmadı. Dükkanda öldürüldüklerinde kasada yüklü miktarda para olduğu için soygun amaçlı bir cinayet olmadığı yönünde bulgular olan çifte cinayete kurban giden Özkan çiftinin kızları Begüm ve Ayser Özkan, katilin yakalanıp adalete teslim edilerek en ağır cezanın verilmesini istiyor. Cinayette ortaya atılan iddiaların da delil ve belgeleri olmadığı için çifti cinayette fail yada failler belirlenemedi. Kusursuz cinayet gibi gözüken ikinci cinayette de yıllardır hiç bir gelişme yaşanmadı.

FATİH ŞENDİL