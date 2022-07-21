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Haberler İzmir Erdal Beşikçioğlu babasını kaybetti

Erdal Beşikçioğlu babasını kaybetti

21.7.2022

Erdal Beşikçioğlu babasını kaybetti
İZMİRLİ ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu aldığı acı haberle yıkıldı. 7 yıl önce annesi Nesrin Beşikçioğlu'nu kaybeden ünlü oyuncunun babası Bahattin Beşikçioğlu öldü. Çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak vefat eden baba Beşikçoğlu, cuma günü ailesi, yakınları ve sevenleri tarafından İzmir'de son yolculuğuna uğurlanacak. Bahattin Beşikçioğlu, bir süredir tedavi gördüğü Urla'daki hastanede vefat etti. Önceki gün yoğun bakıma alınan ünlü sanatçının babasının, çoklu organ yetmezliği yüzünden kurtarılamadığı öğrenildi. ■ ERCAN AKGÜN
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