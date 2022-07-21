Erdal Beşikçioğlu babasını kaybetti

İZMİRLİ ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu aldığı acı haberle yıkıldı. 7 yıl önce annesi Nesrin Beşikçioğlu'nu kaybeden ünlü oyuncunun babası Bahattin Beşikçioğlu öldü. Çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak vefat eden baba Beşikçoğlu, cuma günü ailesi, yakınları ve sevenleri tarafından İzmir'de son yolculuğuna uğurlanacak. Bahattin Beşikçioğlu, bir süredir tedavi gördüğü Urla'daki hastanede vefat etti. Önceki gün yoğun bakıma alınan ünlü sanatçının babasının, çoklu organ yetmezliği yüzünden kurtarılamadığı öğrenildi. ■ ERCAN AKGÜN

DİĞER