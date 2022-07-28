Minik Asel Lina yeni kalbiyle güldü

İzmir'de yaşayan Merve-Mürsel Adıyaman çiftinin 2 yaşındaki kızları Asel Lina'da, 4 aylıkken geçirdiği rahatsızlık sonucu kalp yetmezliği hastalığı gelişti. Talihsiz çocuğun durumu Mayıs ayında kötüleşince, Kalp-Akciğer Nakil Konseyi kararıyla nakil listesine alındı. Konya'da aynı yaşta beyin ölümü gerçekleşmiş bir kız çocuğundan alınan kalp, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla getirilerek, Ege Üniversitesi'nde Asel Lina Adıyaman'a nakledildi.

"ASEL YENİDEN DOĞDU"

Donör bulunmasıyla ev hanımı anne Merve Adıyaman (29) ile 5 yıllık eşi özel güvenlik görevlisi baba Mürsel Adıyaman (31) büyük mutluluk yaşadı. Kızının adeta yeniden doğduğunu söyleyen anne Adıyaman, "Nakilden önce Asel 35 gün yoğum bakımda kaldı. Çıktıktan 2 gün sonra durumu yeniden ağırlaştı. Ertesi gün donör bulunduğunu öğrenince büyük mutluluk yaşadık. Yoksa durumu kötüye gidiyordu. Nakil olmasa belki de şu an hayatta olmayabilirdi. Konya'da vefat eden kız çocuğu için çok üzüldüm. Ama benim kızıma da hayat bağışladılar. Çok teşekkür ederim" dedi.

"KIZIMI KURTARDILAR"

Kızı sağlığına kavuştuktan sonra Konya'daki aileyi ziyaret etmek istediğini anlatan Merve Adıyaman, "O kızın annesinin ayaklarından öpmek isterim. Çünkü ailenin böyle bir karar alarak bağışta bulunmaları benim kızımın hayatını kurtardı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorlarımıza çok teşekkür ederim. 15 Temmuz Demokrasi Bayramı'nda nakil gerçekleşti. Tüm doktorlarımız resmi tatil olmasına rağmen evinden çıkıp nakil için hastaneye geldiler. Büyük fedakarlık yaptılar. Kızım sağlığına kavuştuktan sonra birlikte parkta oynayacağız" dedi.

EÜ Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özbaran ise, "Tüm riskleri göze alarak nakil operasyonunu gerçekleştirdik. Tüm kalp yetmezlik semptomları geriledi" ifadelerini kullandı. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da zorluk derecesi yüksek operasyonu başarıyla gerçekleştiren ekibi tebrik etti. ■ METİN BURMALI