Bu kadınların kanı yerde kaldı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda, polis sorumluluk bölgesinde son bir yılda faile meçhul cinayet olmadığı öğrenildi. 1989 ile 2016 yılları arasında ise silahla, bıçakla, boğularak yada darp edilerek öldürülen 23 kadın cinayeti çözülemedi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucunda, bu cinayetlerden bazılarının faillerinin alındığı ancak yeterli delil ve belge olmadığı için ilgili mahkemelerce salıverildikleri ve yeniden tozlu raflarda bekledikleri belirtildi.

ZAMAN AŞIMINA UĞRADI

Cinayet Büro Amirliği dedektifleri tarafından 1989 ile 2016 arasında cinayetleri aydınlatmak için aylarca çalıştığı, ipuçlarını değerlendirip teknik takip yaptığını, öldürülenlerin iş ve özel yaşamındaki yüzlerce kişi ile görüşerek en ince detayları bile gözden kaçırmadığını öğrenilirken, bu cinayetlerden bazılarının ise zaman aşımına uğradığı belirtildi.

İŞTE O KADIN CİNAYETLERİ

1989: Zekiye Ercan, Konak Alsancak semtinde kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından öldürüldü. ● 1989: Sıdıka Çakırer Karşıyaka 1716 sokakta bir evde bıçaklanarak öldürüldü. ●1993: Sevgi Bilgi, Konak 1135 sokaktaki evinde bıçaklanarak öldürüldü. ●1998: Süser Kurtarıcı, Alsancak'ta elle boğularak öldürüldü. ●1999: Hatice İlkin, Hatay Semti 264 sokakta darp edilerek öldürüldü. ● 2000: Melek Sevim, Bornova'da 61 sokakta bıçaklanarak öldürüldü. ● 2000: Müşerref Aslan, Bostanlı'da darp edilerek sokak ortasında öldürüldü.

● 2001: Fulya Omaç, Narlıdere'de bıçaklanarak öldürüldü. ● 2001: Mebrure Türkoğlu, Karşıyaka Bostanlı'da boğulup bıçaklanarak öldürüldü. ● 2001: Seniha Yoğurtçu, Bornova'da bıçaklanarak öldürüldü. ● 2001: Müzeyyen Sipahi, Bayraklı'da 152 sokakta bir evde bıçaklanarak öldürüldü. ●2002: Suzan Gürbüz, Bornova Altındağ'da kanal içinde bıçaklanarak öldürüldü. ● 2003: Mürvet Kayaoğlu, 2971 sokakta bıçaklanarak öldürüldü. ● 2004: Elif Küsmez, iple boğularak öldürüldü. ● 2004: Aslı Bozan, avukat bürosunda öldürüldü.

● 2005: Bayraklı atık su depoları içinde bıçaklınmış kadın cesedi bulundu. Halen kimliği ve failine ulaşılamadı. ● 2005: Gülseren Kılıçarslan, Bornova Işıkkent'te bıçaklanarak öldürüldü. ● 2005: 607 sokak içinde bıçaklanarak öldürülen kadının kimliği ve failine halen ulaşılamadı. ● 2006: Yaşar Ocak, Konak Eşrefpaşa'da bıçaklanarak öldürüldü.

● 2006: Sevgi Pehlivan, bıçakla öldürülmüş olarak bulundu. Eşi gözaltına alındı ve serbest bırakıldı. ● 2007: Fadime Arıkan, bıçaklanarak öldürüldü. ● 2010: Ayten Civan, isimli ev hanımı eşi Hüsnü Civan'la birlikte öldürüldü. Tek bir delil bile bulunamadı. ● 2016: Rüya Polat, Buca Şirinyer'de bıçaklanarak öldürüldü.FATİH ŞENDİL