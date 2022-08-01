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Haberler İzmir Ezgi, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti

Ezgi, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti

İzmirli Ezgi Özarslan boşanmak istediği eşi Deniz Özarslan tarafından çalıştığı iş yerinde başından tabancayla vuruldu. Olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürerken, 3 gündür hastanede tedavi gören Özarslan’ın beyin ölümü gerçekleşti

1.8.2022

Ezgi, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti
28 Temmuz'da İzmir'in Konak ilçesi Mersinli Mahallesi'nde 31 yaşındaki Ezgi Özarslan boşanma aşamasındaki eşi tarafından başından silahla vuruldu. Deniz Özarslan, Ezgi Özarslan'ın çalıştığı iş yerine geldi. İkili arasında çıkan kavga üzerine Deniz Özarslan, belinden çıkardığı tabancayla Özarslan'ın başına ateş edip, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Özarslan, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlatılırken, Özarslan'ın, bugün sabah saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İKİ OLAYDA DAHA ŞÜPHELİ
Öte yandan, şüpheli Deniz Özarslan'ın 2 farklı olayla gündeme geldiği ortaya çıktı. Geçen 13 Mayıs'ta Derya Kılıç'ın (25) Akın Simav Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın terasından düşüp ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı olayla ilgili tutuklanan Deniz Özarslan, Kılıç'ın terastan dengesini kaybedip düştüğünü söylemesi üzerine serbest bırakılmıştı. Deniz Özarslan hakkında, geçen 12 Nisan'da da Kılıç ile ev arkadaşını tehdit ettiği gerekçesiyle İzmir 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

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