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Haberler İzmir ‘1915 Çanakkale Köprüsü bitti 50 metrelik köprü bitmedi!’

1915 Çanakkale Köprüsü bitti 50 metrelik köprü bitmedi!’

2.8.2022

‘1915 Çanakkale Köprüsü bitti 50 metrelik köprü bitmedi!’

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, sahadaki programlarını Menderes, Buca ve Gaziemir ilçelerinde sürdürdü. Menderes'te Yeniköy, Çatalca, Dereköy'ü ziyaret eden ve partisinin ilçe binasında vatandaşlarla buluşan Kaya, Buca ve Gaziemir'de de muhtarlarla bir araya geldi.

Yeniköy Muhtarı Ayhan Sivri'nin Büyükşehir Belediyesi'nin 1 yıl önce başladığı köprü çalışmalarını hala bitiremediğini hatırlatması üzerine Kaya, "Beceriksizlik. 1915 Çanakkale Köprüsü bitti, Yeniköy'deki 50 metrelik köprü bitmedi" dedi.

Karabağlar'da da CHP'li belediyenin yolun ortasında unuttuğu asfalt aracını gördüklerini söyleyen Kaya, "Asfalt yapmaya kalkıp ortalığı kazmışlar sonra da ortadan kaybolmuşlar. Torbalı'da ağalığa özenip köylüye su vermiyorlar. Biz biliyoruz ki, bunlar beceriksizlikler. İş yapamıyorlar" diye konuştu.

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