İzmir’de CHP’li Dikili Belediyesi’nden sonra şimdi de Karşıyaka’da skandal! Çöplüğe çevirdiler

İzmir'in Dikili ilçesinde günlerdir süren su sıkıntısının ardından şimdi de Karşıyaka'da çöp skandalı ortaya çıktı. Karşıyaka ilçesi Latife Hanım Mahalesi'deki Küçük Sanayi'nin arkasındaki orman alan çöp yığını haline geldi. Karşıyaka Belediyesi ilçedeki çöpleri ve kesilen ağaçları bu bölgeye dökmeye devam ediyor.

Karşıyaka halkı ve sanayi esnafı bu durumdan çok rahatsız.

CHP'li Dikili Belediyesi 5 gündür devam eden su sıkıntısına çare bulamazken yine CHP'li Karşıyaka Belediyesi vatandaşları çöp problemiyle karşı karşıya bıraktı.

Belediye, bununla ilgili geçen hafta yapılan haberlerin ardından ormanlık alanı çöpten temizlemek yerine, çöplerin olduğu bölgeye girilmemesi için demir kapıyla kapatması ise manidar bulundu.

Belediyenin vurdumduymaz bu hareketiyle çılgına dönen sanayi esnafı pislik ve kötü kokuyla baş başa bırakılırken, olabilecek hastalıklara karşı da oldukça mağdur durumda.

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